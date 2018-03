Bellezza e malattia, una truccatrice russa trasforma le donne in star di Hollywood

Il trucco non può guarire le ferite, ma può renderle meno dolorose. E' questa la sfida che si è posta una truccatrice russa, Goar Avetisyan, che, attraverso la sua bravura e professionalità, aiuta tante donne malate di cancro o affette da gravi patologie della pelle ad accettarsi. Fondotinta, matita, correttore, rossetti e tanti ombretti colorati: sono questi gli strumenti che Goar usa per far sentire queste donne delle vere e proprie star di Hollywood, regalando loro quelle bellezza che sembrava perduta e con questa anche la sicurezza e l'autostima.