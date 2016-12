5 febbraio 2015 Bella, bionda e gran picchiatrice: importunata, reagisce da "karate girl" La giovane russa protagonista del video viene "abbordata" in strada mentre guida la sua Audi e reagisce mettendo in riga tutti i teppistelli della gang Tweet google 0 Invia ad un amico

17:41 - Bella, bionda e... gran picchiatrice. La ragazza russa protagonista di questo video, alla guida di un'Audi, discute con alcuni ragazzi che la infastidiscono per strada. Non contenti, questi le montano sul cofano dell'auto. Ma lei non si dà per vinta e va avanti a guidare l'auto. Finché il gruppetto non la mette nelle condizioni di doversi fermare per forza. Battaglia vinta? Macché...

Eccola che, smontata dalla sua auto, li aggredisce uno per uno a calci e pugni, come una furia, con mosse da provetta "karate girl". Nessuno di loro riesce a fermarla. La rissa attira l'attenzione di un poliziotto, che cerca di intervenire. Ma ecco la bionda automobilista che risale sulla sua Audi per schizzare via. Con un altro "ospite" aggrappato sul suo cofano.