Belgrado, sfidano il gelo correndo in mutande sulle rive del Danubio

Scarpette da running e biancheria intima, outfit a dir poco insolito per fare jogging in Serbia, soprattutto quando la temperatura è poco superiore allo zero. Il freddo gelido non ha però intimorito i trenta partecipanti della Underpants Run, la seconda edizione della manifestazione che ha visto sfidarsi i cittadini di Belgrado, entusiasti di partecipare a questa gara come antidoto per combattere il malumore che la stagione invernale porta con sé.



’organizzatore dell’evento ha infatti dichiarato: “Il concetto dell’Underpants Run è quello di fornire una giornata spensierata per gli abitanti. In questi tempi, abbiamo tutti paura di diventare in qualche modo troppo chiusi e spaventati, abbiamo freddo, così oggi ha vinto la gioia della vita e del movimento”