Edizione numero dieci per " A cena nel cielo ", l'evento che ti permette di gustare - sospeso a 50 metri d'altezza - cinque portate preparate da chef stellati . La manifestazione, ora presente in 56 paesi, è nata a Bruxelles, in Belgio, dove si celebra il decimo anniversario dalla nascita. L'idea è nata anni fa nella testa di un famoso organizzatore di eventi, spinto dalla richiesta di alcuni giovani di concepire una conferenza stampa fuori dal comune.



Doveva essere una one-shot, cioè una manifestazione unica e non progettata per essere ripetuta, ma l'idea è piaciuta così tanto che, dopo la pubblicazione sul settimanale Forbes, ha oltrepassato i confini del Belgio per diffondersi in altri 56 paesi. Ora è un piacevole appuntamento annuale, presente anche in Italia.