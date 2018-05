Bebe Vio esulta su Instagram: dopo 10 anni torna a fare una corsa incrociata

"Per voi sarà una cavolata, ma era da quando avevo undici anni che non riesco a fare questo esercizio". Scrive così Bebe Vio nel suo ultimo post su Instagram, condividendo con tutti i suoi followers l'ultimo traguardo raggiunto. La campionessa paralimpica infatti è riuscita, per la prima volta dopo dieci anni, a realizzare una corsa incrociata, un esercizio all'apparenza semplice ma che per lei ha rappresentato un'importante conquista. Bebe Vio si allena duramente ogni giorno, non solo per eccellere nel fioretto ma anche per affrontare tante piccole sfide quotidiane. Per questo è costante fonte di ispirazione per tutti i suoi fan.