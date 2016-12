9 novembre 2014 Bebè malato diventa Iron Man con il costume creato dal padre "Nostro figlio ha passato tutta la vita in ospedale - scrive l'uomo - Così per Halloween aveva bisogno di un costume che gli desse coraggio" Tweet google 0 Invia ad un amico

08:47 - Il suo bimbo, malato, è ricoverato in ospedale fin da quando è nato. E così Eric Hart, costumista e modellista americano, gli ha creato per Halloween un costume da Iron Man. E ha postato su Youtube il video con le fasi della costruzione e l'effetto finale. "Nostro figlio ha passato tutta la vita in ospedale - scrive il papà - Così per Halloween aveva bisogno di un costume che gli desse coraggio".