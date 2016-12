19 gennaio 2015 Basta un tornello per fermare la fuga del taccheggiatore più imbranato del mondo Russia, le videocamere di sorveglianza di un supermercato riprendono il maldestro tentativo di un uomo di rubare alcune bottiglie di vino Tweet google 0 Invia ad un amico

12:35 - Entra in un supermercato in Russia e, con nonchalance , si sofferma a leggere le etichette dei vini esposti. Poi, sempre senza dare nell'occhio, afferra tre bottiglie esi dirige, almeno così sembra, verso le casse. Ma, improvvisamente, inizia a correre. Peccato che, come sanno anche i bambini, i tornelli posti all'ingresso dei negozi siano a senso unico: si può entrare ma non uscire. E così il taccheggiatore più imbranato del mondo finisce a terra lungo e disteso. E con lui anche il suo bottino.

Ecco le immagini dell'"impresa" registrate dalle videocamere di sorveglianza del supermercato.