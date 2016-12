Baseball, a Seattle la lanciatrice più vecchia del mondo: sul diamante a 108 anni

Come può una grande appassionata di baseball festeggiare il compleanno numero 108? Sul diamante, lanciando la prima pallina di un match. E' successo a Seattle, dove Evelyn Jones ha avuto la possibilità di dare il via a una partita della sua squadra del cuore, i Mariners della Mlb. Al Safeco Field la donna ha così stabilito un record, diventando la persona più anziana del mondo a lanciare una pallina sul diamante. Nata nel 1907, Evelyn non si perde una partita del team di Seattle nemmeno dalla casa di riposo in cui vive.