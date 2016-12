Babbo Natale in crisi: pochi turisti in Lapponia

Anche Babbo Natale non è immune dalla crisi finanziaria globale. E rischia il fallimento, per via di un debito di 200mila euro e di un forte calo di turisti nel suo parco a tema in Lapponia: -33% dal dicembre 2013 allo stesso mese del 2014. E con lui potrebbero perdere il posto schiere di elfi addetti al ricevimento delle letterine e all'impacchettamento dei regali. Non è una fiaba, ma si spera lo stesso in un lieto fine.

Tempi duri, e non solo per le basse temperature del Circolo Polare Artico, per Babbo Natale. Con meno turisti si svuotano le casse del borgo di Rovaniemi, in Finlandia, dove il nonnetto dalla barba lunga e bianca ha trovato casa.

Una parte dei 200mila euro mancanti è stata raccolta, anche riducendo il numero delle renne addobbate con campanelli e briglie lucenti. La corsa all'intera cifra è faticosa, ma si tenterà il tutto per tutto per non far abbassare le saracinesche al fatato mondo dei bambini.