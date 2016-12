Babbo Natale e l'ingresso dal cielo, il risultato non è dei migliori

Qualcosa non è decisamente andato come avrebbe dovuto e così Babbo Natale non ha fatto proprio un grande ingresso. Saltato con il paracadute da un palazzo, sarebbe dovuto atterrare nel mezzo di una festa a bordo piscina. Ma gli attoniti partecipanti al party lo hanno visto sorvolarli e fermarsi malamente contro alcune colonne. Orgoglio ferito a parte, l'incidente è costato a Babbo Natale solo alcuni graffi. ll video è stato postato sui social in Brasile