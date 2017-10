Avete mai giocato con un fidget spinner nello spazio?

Il fidget spinner è stato ed è ancora la moda pazza del 2017. La sua ideazione risale al 1993 a opera di Catherine A. Hettinger, che tuttavia non riscosse attenzione delle case produttrici cui lo propose. Il brevetto scadde con il tempo e fu ripreso solo in tempi recenti da svariati produttori, che ne crearono diversi modelli e diedero vita alla mania collettiva per questi giocattoli anti-stress. La stessa NASA si è interessata ai fidget spinner e li ha affidati ai propri astronauti, che li hanno studiati e testati ponendosi un'unica domanda: per quanto tempo può girare a gravità zero? Come ha spiegato l'astronauta Randy Bresnik, la mancanza di attrito permette una migliore rotazione di tutte le componenti del gadget e non solo delle braccia. Il fidget spinner è dunque destinato a girare a lungo, "quasi" all'infinito.