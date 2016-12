Avere strane idee in testa... c'è chi è andato oltre. Ecco le acconciature più stravaganti

Guardando queste foto vien da pensare che qualche parrucchiere deve essersi fatto prendere un po' troppo la mano. Vabbene darci un taglio ma questi lasciano davvero senza parole. Capelli a forma di mani che cingono la testa, ananas e pomodori che spuntano sui capi e baffi che fanno capolino sulla fronte. Per non parlare delle acconciature. Ingombranti e colorate non passano di certo inosservate.