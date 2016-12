Auto, gli italiani sognano di guidare la DeLorean di "Ritorno al futuro"

Come in un film d'azione o di fantascienza o come nei fumetti della Disney: gli automobilisti italiani si sognano alla guida delle quattro ruote protagoniste del mondo del cinema e dei cartoon. Tra le 15 nella classifica dei desideri degli italici al volante ci sono la DeLorean di "Ritorno al futuro", sulla quale Marty Mc Fly (Michael J.Fox) e Doc (Christopher Lloyd) viaggiavano nel tempo, o l'Aston Martin di 007 o, addirittura, la 313 di Paperino. E con magari a fianco niente meno che Eva Kant.