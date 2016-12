Austria, la parola dell'anno ha 51 lettere e prende in giro le elezioni presidenziali

Turisti in Piazza Santo Stefano a Vienna

La chilometrica espressione significa letteralmente: "Il ritardo nella ripetizione del ballottaggio presidenziale". Quella che in italiano è una complessa e lunga frase, in tedesco è stata condensata in una lunghissima parola composta - "Bundespraesidentenstichwahlwiederholungsverschiebung" - che il sondaggio annuale dell'Università di Graz ha eletto come parola simbolo del 2016.