Australia, vigili del fuoco e cani da salvataggio: nel backstage del calendario 2019 | Video

Sotto la (finta) neve di dicembre, tra i boschi autunnali o immersi in volute di fumo nero. Non importa quale sia il set del mese: si è sempre a petto nudo, addominali e bicipiti scolpiti in bella mostra. E' alla 26esima edizione il calendario-icona dei vigili del fuoco d'Australia del 2019. I dodici mesi più venduti nel Paese vedranno stavolta protagonisti con i pompieri anche i loro cani da salvataggio. Tutto a fin di bene: i fondi raccolti con le sue vendite contribuiranno a numerose attività di beneficenza. E i video del backstage spopolano sui social network.