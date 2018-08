Australia, una sfera di luce attraversa i cieli di Perth

Una sfera luminosa, seguita da un forte schianto e un boato simile a quello di un'esplosione. Sono queste le testimonianze di alcuni cittadini nei dintorni di Perth, in Australia, dove un oggetto non ancora identificato ha solcato i cieli nella notte di mercoledì. Gli scienziati stanno esaminando l'area dove potrebbe essersi abbattuto il presunto meteorite, anche se c'è di chi parla solo di "detriti luminosi". L'Osservatorio di Perth è stato inondato di video registrati da auto o telecamere di sorveglianza e, similmente, sui social gli utenti si sono scatenati con tweet e immagini della vicenda. Si sta ancora indagando sulla natura di questo oggetto, perché il luogo preciso dello schianto non è stato localizzato.