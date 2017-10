Australia, una donna lotta con uno squalo a mani nude

Melissa Hatheier è una normale agente immobiliare di una cittadina vicino Sidney. Stava facendo tranquillamente il bagno quando ha avvistato, nelle acque balneari delimitate dagli scogli, un piccolo esemplare del più famoso carnivoro di ogni mare: uno squalo. Anziché spaventarsi, la donna, senza chiedere nessun aiuto, ha braccato l’animale fino a quando non è riuscito ad afferrarlo a mani nude. La “caccia” aveva lo scopo di aiutare il pesce a superare gli scogli e tornare in mare aperto. Seppure non possiamo essere certi della gratitudine dello squalo, le congratulazioni dei presenti non sono certo mancate.