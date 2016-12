Australia, tutti nudi alla meta: biciclettata senza veli per le strade di Melbourne

10:05 - Tutti nudi in sella alla loro bicicletta, come se nulla fosse, per le strade di Melbourne, in Australia. Si è svolta anche quest'anno la tradizionale "sfilata senza veli" che richiama nella città centinaia di ciclisti. La manifestazione ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi ambientali e sui rischi che ogni giorno devono affrontare i ciclisti sulle strade di tutto il mondo.