Cosa ci fa un frigo in treno? Pur di non pagare una ditta di traslochi o noleggiare un furgone, un uomo per trasferire l'elettrodomestico da una casa all'altra ha adottato la soluzione per lui più conveniente, sfruttando i mezzi pubblici. Peccato, però, che abbia ricevuto una multa di 252 dollari. E' successo a Brisbane, in Australia.