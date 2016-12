4 novembre 2014 Australia: trasformano un furgone in una lavanderia ambulante per senzatetto L'idea è venuta a Lucas Patchett e Nicholas Marchesi per dare un aiuto ai senzatetto che possono così lavare i loro vestiti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:21 - Hanno trasformato un furgone in una lavanderia ambulante. E' l'idea venuta a due ventenni australiani per aiutare i senzatetto a lavare i loro vestiti. I due novelli samaritani sono Lucas Patchett e Nicholas Marchesi che hanno fondato Orange Sky Laundry, organizzazione no profit. Grazie alle donazioni, i due giovani sono riusciti a comprare due lavatrici. Il progetto è partito a luglio e, per il momento, la lavanderia è attiva cinque giorni a settimana, nella sola Brisbane. Ma gli ideatori assicurano che se il progetto avrà successo lo estenderanno ad altre parti dell'Australia.