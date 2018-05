Australia, presentatore della BBC scivola in acqua durante un’intervista

Mike Bushell è un presentatore e commentatore sportivo dell’emittente inglese BBC. Mentre si trovava in Australia in veste di inviato per il programma “BBC Breakfast”, Bushell è stato protagonista di un divertente siparietto. Il presentatore si accingeva a intervistare in diretta alcuni degli atleti vincitori dei Commonwealth Games, seduti sul bordo di una piscina, quando è scivolato in acqua scatenando le risate dei presenti. Bushell infatti non si era accorto della presenza di un piccolo gradino ed è caduto, bagnando anche il microfono che poco tempo dopo ha smesso di funzionare, costringendo i conduttori in studio ad interrompere il collegamento.