Australia, poliziotto arresta ubriaco in diretta durante una conferenza stampa

A volte accade che inviati, giornalisti o ospiti siano disturbati da persone che entrano nell'inquadratura video. In Australia, più precisamente nel Nuovo Galles del Sud, è successo appena fuori dalla stazione di polizia di Albury all'ispettore Winston Woodward, che durante il suo intervento si blocca appena nota un ubriaco che si avvicina urlando contro l'intervistato, con una birra in mano. Immediatamente il poliziotto si è girato e ha raggiunto il disturbatore, per poi arrestarlo e portarlo (poco lontano) alla stazione di polizia.