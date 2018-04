Australia, lo squalo bianco interrompe l’operazione di polizia

Come ogni giorno, una pattuglia della polizia dell'Australia Meridionale stava eseguendo dei controlli di routine su alcune imbarcazioni di pescatori nell'area di Tapley Shoal, a nove miglia da Edithburgh. Quello che di certo gli agenti non si aspettavano era imbattersi in un esemplare di grande squalo bianco, il più grande pesce predatore esistente sul pianeta. L'animale si è avvicinato alla loro imbarcazione e ha cominciato a seguirli per dieci minuti prima di allontanarsi definitivamente. Secondo gli agenti, si trattava di un esemplare di circa quattro metri e mezzo, lungo quanto la loro barca.