Australia, ladro maldestro: investito dall'esplosione del bancomat

13:04 - Ha tentato di far saltare in aria un bancomat a Darwin, in Australia, ma il distributore gli è esploso in faccia, scaraventandolo a terra e costringendolo alla fuga. Le immagini del furto fantozziano sono state diffuse dalla polizia di Darwin. Il video mostra il ladro, un po' maldestro e un po' sfortunato, che si avvicina al distributore per accendere la miccia e viene investito dal botto.