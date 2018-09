Australia, giocatori di rugby deridono le tenniste Williams e il rugbista Aliir Aliir truccandosi di nero

Sta facendo molto discutere la scelta di tre rugbisti australiani di festeggiare il tradizionale Mad Monday, volto a celebrare la fine della stagione sportiva, sfruttando lo stile di makeup teatrale del blackface (diventato simbolo di denigrazione verso le persone di pelle nera) per truccarsi come le due sorelle Venus e Serena Williams, e un loro collega rugbista Aliir Aliir.



La foto pubblicata sui social ha trascinato il club di cui fanno parte i tre giocatori in una vera e propria bufera mediatica ed esposto l'Australia a non poche critiche per essere il secondo caso di razzismo in pochi giorni: settimana scorsa, infatti, al centro delle polemiche era la vignetta satirica di un noto disegnatore australiano che raffigurava il comportamento antisportivo tenuto proprio da Serena Williams durante la finale di US Open.



La società ha presentato le proprie scuse, assicurando che farà di tutto affinché episodi simili non si ripetano ma sottolineando anche come il gesto dei tre giocatori non avesse fini razzisti.