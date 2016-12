Australia, conduttore televisivo indossa lo stesso abito per un anno

19:27 - Un anno di trasmissioni, stesso completo blu. Karl Stefanovic, presentatore di "Today" sulla rete australiana Channel 9, è andato in onda per 365 giorni con lo stesso abito. Il conduttore ha giustificato la singolare scelta come un "esperimento sul sessismo".

"A nessuno è fregato nulla del mio vestito - spiega in diretta Stefanovic - al contrario, se una delle mie colleghe indossa una giacca sbagliata o sceglie un'acconciatura diversa dal solito, nel giro di due minuti ci sono subito milioni di tweet in proposito". Insomma, l'anchorman non trova giusto che la sua collega venga giudicata per l'outfit e non per la sua abilità, come invece viene fatto con lui.