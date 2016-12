Australia, a soli sei mesi Parks è il più piccolo wakeboarder di sempre: ma non si sta esagerando?

Non cammina ancora, ma sa già sa alzarsi sulla tavola da wakeboard e tenere l'andatura. Il baby fenomeno è australiano e si chiama Parks Bryant , ha solo 6 mesi e 9 giorni , e si è già aggiudicato il primato di più piccolo rider di sempre. Il papà Tim , orgoglioso delle sue performance, ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede il piccolo perfettamente in piedi sulla tavola e con le manine attaccate al manubrio.

A primo impatto la prestazione potrebbe sembrare pericolosa, ma attenzione: il papà tiene a precisare che il bimbo non ha corso nessun pericolo. Nel video, infatti, il piccolo indossa un giubbotto di selvaggio e delle scarpe elastiche che lo tengono saldamente attaccato alla tavola. Grazie all'aiuto di un'istruttrice, poi, riesce a partire e a planare per qualche minuto sull'acqua trainato dalla barca. Del resto per Parks non è la prima volta: mamma e papà lo hanno abituato a tenersi in equilibrio dentro la piscina che hanno nel cortile di casa, a Singleton, in Australia. A quanto pare è il suo gioco preferito: "Ogni volta che entra in acqua si elettrizza", ha raccontato il papà, che di una cosa si dice certo: "Non vogliamo farlo diventare un campione di wakeboarding, vogliamo semplicemente che si diverta a fare quello che gli piace".