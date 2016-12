Attraversa l'Oceano Pacifico su una barca a remi in solitaria

Impresa eccezionale per un britannico che - primo al mondo - ha attraversato l'oceano Pacifico a remi partendo dalla California sino all'Australia. In 209 giorni John Beeden, 53 anni, ha percorso 7.400 miglia nautiche remando sino a 15 ore al giorno su di un'imbarcazione ultra-tecnologica dotata di apparecchiatura elettronica alimentata con pannelli solari.

Partito il primo di giugno da San Francisco, in California, Beeden è arrivato questa mattina a Cairns, in Australia, dove ad attenderlo sul molo c'erano la moglie Cheryl e le due figlie adolescenti. Lo riferisce Abc. Ancora incredulo per l'impresa andata a buon fine, il britannico ha detto che immaginava che la traversata sarebbe stata più dura di quella compiuta nel 2011 nell'Atlantico e durata 53 giorni, ma che non si aspettava una tale virulenza del Pacifico che "varie volte", ha detto, ha cercato di "farlo fuori".