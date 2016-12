16 giugno 2015 Attenti al... poster: i manifesti vintage inglesi per la promozione della sicurezza Ritrovati in un magazzino di Birmingham, sono stati esposti in una mostra dalla Royal Society per la prevenzione degli infortuni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:46 - "Assicurati che i bambini siano al sicuro", "La cortesia è contagiosa" e "Guarda prima di aprire la portiera dell'auto". Sono questi i messaggi dei manifesti per la sicurezza pubblica e domestica, utilizzati nel Regno Unito fin dal 1930. Rimasti per anni chiusi in un magazzino di Birmingham, sono stati riportati alla luce dalla Royal Society ed esposti in una mostra che celebra il sapore vintage di circa cent'anni di poster sulla prevenzione degli infortuni.