Atlanta, trova lettere d'amore del 1915 e rintraccia gli eredi dei due fidanzati

"Sono rimasta colpita dalla caparbia di Gina e di tutto il tempo che ha speso in questa ricerca", ha commentato Kelly, stringendo tra le mani quei fogli ingialliti e pieni di cuori, scritti, in periodi diversi a partire dal 1915, dal bisnonno innamorato di colei che sarebbe diventata la sua sposa e spediti dalla Pennsylvania all'Illinois.



Non è stato facile stabilire come quelle lettere appartenenti alla famiglia Arnold siano finite a casa di Gina, ma una volta appurato che Paul T. Arnold aveva abitato sotto il suo stesso tetto ma nel 1947, è scattata la ricerca del parente vivente, fino a giungere a Kelly, che abita a 32 chilometri di distanza da quell'abitazione che racchiudeva il tesoro di famiglia.



"Chissà se la mia casa nasconde altri tesori segreti da scoprire", si è chiesta Gina, un po' triste al momento della consegna del plico all'erede, perché era stata conquistata da quelle antiche parole d'amore.