Asteroide sfiorerà la Terra: passerà a "soli" 4 milioni di km

Appuntamento con l’asteroide. È classificato come “potenzialmente pericoloso”, per via delle dimensioni e della relativa vicinanza alla Terra, ma non c’è da preoccuparsi. Il corpo celeste 2002-AJ129 ha un diametro di circa 500-1200 metri e la sera del 4 febbraio raggiungerà la distanza minima dal nostro pianeta: 4,2 milioni di chilometri. Ma il fenomeno sarà visibile per diversi giorni.