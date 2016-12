1 dicembre 2014 Artista utilizza una stampante robotica per realizzare selfie... col proprio sangue L'opera "Ghost in the machine" raccoglie una serie di autoritratti a grandezza naturale disegnati attraverso una macchina alimentata per via endovenosa Tweet google 0 Invia ad un amico

11:19 - L'artista di New York Ted Lawson ha realizzato una serie di suoi autoritratti a grandezza naturale utilizzando una stampante robotica 3D. Niente di eccezionale, se non fosse che come "inchiostro" per tracciare il disegno ha utilizzato il suo stesso sangue. "Ho sempre usato tecnologie differenti per creare il mio lavoro - ha detto Lawson - e l'obiettivo di solito è trovare un modo per trasformarle in qualcosa di organico e umano".

Lawson ha ribattezzato la sua opera "Ghost in the machine", letteralmente "il fantasma nella macchina". Il sangue di Lawson fluisce attraverso le parti meccaniche di un dispositivo CNC alimentato per via endovenosa, mentre un braccio robotico collegato al dispositivo disegna nel dettaglio la figura nuda. "Io di solito non faccio selfie - precisa l'artista di Brooklyn - ma quando mi è venuta l'idea di collegare il mio sangue direttamente alla macchina CNC robot, ho pensato fosse una modalità perfetta per rendere un autoritratto nudo".