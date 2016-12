Artista 15enne realizza disegni 3D che "escono" dal foglio come sculture

Il 15enne João Carvalho, alias J Desenhos, ha realizzato una serie di disegni 3D su bloc-notes che sembrano "gonfiare" il foglio. I soggetti sono per la maggior parte celebri protagonisti di cartoni animati, come Homer Simpson, Goku, Pikachu e i Minions. Le linee blu della carta "plasmano" i ritratti come fossero appoggiati a stampo sul volto del soggetto. Il giovanissimo artista portoghese ha pubblicato le foto dei suoi lavori su Facebook.