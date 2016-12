Cina, vola con la tuta alare tra le rocce

06:20 - Spettacolare impresa dell'americano Jebb Corlies che ha volato con la sua tuta alare attraverso una piccola apertura di appena tre metri tra due montagne . L'impresa si è svolta in Cina, nei pressi della Tianemen Valley. Per Jebb è normale compiere imprese di questo tipo.

Ma Jebb non è solo uno scavezzacollo, è un professionista del free flying. La usa tuta alare gli permette di affrontare la discesa in modo graduale grazie ad una innovativa tecnologia. E l'impresa cinese è solo l'ultima in ordine di tempo compiuta dall'atleta americano. A Parigi ha fatto la barba alla Torre Eiffel, ha attraversato la cruna dell'ago gigante di Seattle ed è uscito vivo dalla stretta intercapedine tra le Petronas Towers in Malesia.