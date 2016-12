Una notte a casa di Angela Merkel con 55 euro

02:16 - "Vivere come fece Merkel un tempo". Uno slogan efficace, se vuoi convincere turisti e semplici curiosi a trascorrere una notte nella casa berlinese dove visse Angela Merkel prima di diventare la donna più potente della Terra. L'appartamento di 55 metri quadrati, messo sul mercato dall'azienda AirBnb, si trova al 140 di Schönhauser Allee, nel quartiere di Prenzlauer Berg, diventato oggi un punto di attrazione per giovani e artisti.

Della Cancelliera,all'anagrafe Angela Dorothea Kasner, non rimane però nulla all'interno delle quattro mura del B&B: Lena, la nuova proprietaria, ha acquistato l'immobile senza sapere chi ci avesse vissuto. E ha provveduto alla ristrutturazione dell'abitazione, eliminando il vecchio pavimento e il mobilio.

Certo, sapere che Frau Merkel trascorse qui gli anni in cui era una ricercatrice universitaria specializzata in fisica quantistica e la notte del 9 novembre 1989 quando venne abbattuto il Muro, rende il soggiorno davvero "memorabile".

La"fanciulla venuta dall'Est", in occasione delle celebrazioni del ventennale della caduta,disse che quello fu "il giorno più felice della storia recente della Germania".