Rivoluzione tortellini, cambierà la ricetta?

14:36 - Rivoluzione sotto le Due Torri bolognesi, oppure a Modena, a seconda della corrente di pensiero. La Confraternita del tortellino sta infatti pensando ad una clamorosa rivoluzione nella preparazione della pasta all'uovo più famosa d'Emilia. A quarant'anni dalla registrazione della celebre ricetta, si prospetta un cambiamento radicale, per stare al passo con i tempi.

Non il brodo, non la forma. La notizia riguarda il ripieno, il cuore del tortello. D'ora in poi il lombo del maiale potrebbe essere crudo, non più cotto come vuole la tradizione. Questo perchè secondo gli innovatori, la diffusione del frigorifero ha reso inutile la cottura del lombo, al fine di mantenere il tortellino. Il dibattito culinario sta già coinvolgendo cuochi e cittadini, timorosi di trovare nel piatto un "polpettone".