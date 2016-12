La Miss trans in lacrime su Youtube

09:14 - Eletta reginetta di una scuola californiana, la sedicenne transessuale Cassidy Lynn Campbell ha postato su Youtube un video che la ritrae in lacrime per i troppi commenti negativi ricevuti. "E' triste - si è sfogata la miss - che tutti mi debbano giudicare, e in modo così odioso, così rude, così negativo. Io non ho mai fatto nulla di male a nessuna di queste persone, e non capisco perché ce l'abbiano con me. E mi fa male soprattutto perché io mi sento una ragazza esattamente come loro. A volte mi chiedo se ne valga davvero la pena, o se dovrei tornare a essere un miserabile ragazzo in modo che tutti si tappino la bocca e mi lascino in pace".