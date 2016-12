Quando si dice una gran brutta giornata

12:57 - Si potrebbe dire "dalla padella alla brace". Un uomo si avvicina ad un passaggio a livello in chiusura e viene colpito dalla sbarra che delimita le rotaie. Cade a terra e si contorce dal dolore. E proprio in quel momento un'auto ingrana la marcia e passa sopra al malcapitato, due volte. L'uomo, come testimoniano le immagini, urla e si dimena senza attirare l'attenzione del guidatore che se ne va indisturbato. A quel punto si rialza miracolosamente e zoppicando si allontana dalla strada. Insomma, una gran brutta giornata.