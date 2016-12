India, prova a rubare un cellulare legato

09:46 - Il piano sembrava essere semplice, veloce, efficace. Consisteva nell'aspettare che la commessa si allontanasse, per poi afferrare un cellulare e scappare in fretta. Un ladro in India pensava di poter effettuare un colpo pulito, ma non aveva considerato il più banale dei sistemi di sicurezza.

Una volta preso il telefonino, l'uomo ha provato uscire dal negozio, ma è stato trattenuto da una "forza superiore". L'oggetto infatti era legato al tavolo d'esposizione e ne ha impedito il furto. Sorpreso dalla cosa, l'aspirante ladro è dovuto tornare sui suoi passi e affrontare il ritorno della commessa. Se l'è cavata solo con molto imbarazzo e probabilmente cambierà "mestiere".