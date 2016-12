19:50 - La fretta di andare in onda lo ha tradito. Il giornalista della BBC, Simon McCoy, mentre lanciava un servizio del telegiornale della mattina si è ritrovato a stringere una risma di fogli A4, pensando fosse il solito iPad. Già passato alla storia per il famoso "sonnellino" in diretta, McCoy ha fatto l'ennesima gaffe. Questa volta, però, ne è uscito nel modo migliore: tra lasciar cadere la risma e continuare a condurre il notiziario, ha scelto -con disinvoltura- la seconda via.