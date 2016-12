Tovaglia e candele in un fast-food, cacciati via

- Una cena davvero particolare. Tre quindicenni londinesi, non potendosi permettere una cena di lusso, hanno deciso di portarsi da casa una tovaglia, le posate, i piatti, i bicchieri di vino e addirittura le candele. La location scelta, per ragioni di portafoglio, è quella di un fast-food. Ma l'abito è quello delle "grandi occasioni": Cameron Ford e Adam Welland hanno sfoderato dall'armadio camicia bianca, pantaloni scuri e cravatta. Probabilmente presa in prestito dai genitori.

La scena è stata immortalata e nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del mondo su Twitter. A non apprezzare l'iniziativa sono stati, però, alcuni dipendenti del locale che hanno cacciato via i ragazzi in malo modo, dopo aver avvisato la sicurezza. I clienti, come hanno raccontato i giovani, erano divertiti dalla trovata.

Ad aver infastidito i gestori del fast-food, invece, l'allegria dei ragazzi che hanno finto di festeggiare la loro unione come coppia omosessuale, scambiandosi bocconi di cibo l'un altro. Visto lo scalpore provocato, i ragazzi hanno spiegato su Twitter di non essere una coppia, di aver semplicemente organizzato uno scherzo dai toni divertenti, senza violare le regole. I gestori del locale, dal canto loro, hanno ribadito di aver trattato i giovani come tutti gli altri clienti.