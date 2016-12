Si arrampica per 268 metri a mani nude - Il video

08:25 - Il famoso scalatore austriaco Michael Kemeter ha scalato, senza protezioni, l’edificio più alto di Changshang, la capitale dello Hunan. Lo scalatore ha raggiunto la cima della costruzione in soli 90 minuti, nonostante abbia compiuto la sua impresa a mani nude.

Una volta completa la scalata, Michael Kemeter si è lanciato con il paracadute da un’altezza i 268 metri ed è arrivato a terra sano e salvo, acclamato dalla folla che era accorsa per poter vedere la sua scalata.

Non è la prima impresa dello scalatore austriaco. L’uomo ha camminato sospeso su una fune tesa tra due montagne a 900 metri d’altezza nel parto di Yosemite, negli Stati Uniti.