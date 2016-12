Nel Trevigiano vendemmia in costume del '700

12:45 - Il rito della vendemmia in salsa settecentesca. Succede nel Trevigiano, dove la Compagnia della Calza mette in scena, anche quest’anno, la sua spettacolare pièce teatrale tra le vigne. Ecco allora aggirarsi tra i grappoli dame, cavalieri e damigelle in onore di quello che fu lo splendore della Serenissima. Un'atmosfera da corte d'altri tempi che attira enoturisti da tutto il mondo, giunti per assaporare i vini più pregiati d'Italia ma anche per assistere a un'esperienza inedita.