Donna partorisce cinque gemelli

- Una madre ha dato alla luce cinque neonati, due maschi e tre femmine, in un ospedale di Las Vegas. I bebè si aggiungono agli altri quattro figli della coppia. Il padre, Deon Derrico, che vive nei sobborghi di Phoenix, ha detto di essere un po’ in ansia per la responsabilità di crescere una famiglia così grande. Tuttavia l’uomo dice di sentirsi “benedetto” da Dio per avere ricevuto un dono così numerosa.

Non è il primo parto gemellare per la coppia, che già stava crescendo una coppia di gemelli, nati circa un anno fa. L’uomo, che lavora come agente immobiliare, dovrà ora risolvere alcuni problemi pratici. Tra questi c’è la scelta dell’auto e la gestione degli spazi all’interno della casa per trovare posto ai nuovi arrivi. La famiglia avrebbe deciso di destinare la stanza dell’ home theater ai bambini, ma dice che penserà ai dettagli nelle prossime settimane.

Potrebbe però servire ancora spazio in casa nei prossimi anni. La coppia, molto religiosa, vorrebbe infatti avere almeno 11 o 12 figli. Per il momento però la donna rimarrà in ospedale qualche settimana per precauzione.