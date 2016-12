14:46 - Quando si dice che gli opposti si attraggono.... Lei è la donna più piccola del mondo, il luogo quello che del globo per mezzo secolo è stato l'edificio più alto. Nonostante le minute dimensioni la visita di Jyoti Amge all'Empire State Building non è certo passata inosservata. Curiosi a decine si sono ammassati sul palazzo simbolo di New York per vedere lo storico incontro. Alta -si fa per dire- 63 centimetri, meno di una decina di chili di peso, la ragazza indiana non si è comunque fatta intimorire dal gigante che coi suoi 400 metri d'altezza si lancia nel cielo di Manhattan. A 19 anni la ragazza è ormai un'attrice consumata.