Il giro del mondo a piedi, 26mila km e 20 mesi

Che sia merito del bicchiere di vino o di birra con cui conclude le sue giornate? La sua maratona epica lo ha visto compiere 26mila chilometri in 20 mesi, l'equivalente di una maratona al giorno per 622 giorni.

I numeri - Diciassette le paia di scarpe utilizzate durante l'intera prestazione, cinque i continenti toccati, più di 44mila i dollari raccolti durante il viaggio a favore dell'organizzazione non governativa Oxfam Australia, impegnata nella sensibilizzazione dei cittadini sulle cause della povertà e dell'ingiustizia nel mondo. Il maratoneta ha corso attraverso il Gran Canyon, ha attraversato le Ande e il deserto del Nullarbor, non senza difficoltà. "Sulle Ande sono quasi caduto giù una scogliera di ghiaccio alta trecento metri", ha raccontato sul suo sito dove ha documentato il viaggio.