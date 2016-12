IgNobel 2013, la scienza fa (anche) ridere

- Un sistema per intrappolare gli aspiranti dirottatori aerei in un pacchetto e paracadutarli direttamente nelle mani della polizia. Uno studio sul calcolo delle probabilità che ha stabilito che quanto più tempo impiega una mucca a sdraiarsi, tanto è più probabile che si alzerà rapidamente in piedi. Una ricerca che conferma che gli ubriachi si sentono "psicologicamente" piu' attraenti. Passando per il made in Italy: Alberto Minetti, professore della Facoltà di Medicina dell'Università di Milano, ha dimostrato come, in condizioni di gravità lunare, l'uomo potrebbe camminare e correre sull'acqua per qualche secondo.

Sono solamente alcuni degli IgNobel (o "Ignobel") assegnati all'interno del Sanders Theatre dell'Università di Harvard.

La 23esima edizione della ormai celebre cerimonia, sponsorizzata dalla rivista scientifico-umoristica statunitense Annals of Improbable Research (AIR), si è tenuta alle 23:35 ora italiana di giovedì 12 settembre. In attesa dell'appuntamento ufficiale di Stoccolma, che ogni anno il 10 dicembre, anniversario della morte di Alfred Nobel, sono stati 10 gli scienziati di tutto il mondo premiati per le loro ricerche solo apparentemente ridicole.

E come potevano mancare le risate di fronte alla ricerca fatta da un team internazionale il quale ha scoperto che quando gli scarabei perdono la strada riescono tranquillamente a tornare a casa guardando la Via Lattea? E che i topi trapiantati di cuore piace ascoltando la Traviata di Verdi sopravvivono non 7 ma 27 giorni?

Novita' di quest'anno, il Premio per la pace, assegnato congiuntamente al presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, per aver dichiarato illegale applaudire in pubblico, e alla polizia bielorussa per aver "arrestato un uomo con un braccio solo che applaudiva".

I vincitori, che arrivano ad Harvard a proprie spese, hanno 60 secondi di tempo per il discorso di ringraziamento. Quest'anno la cerimonia si e' conclusa con la prima di una mini-opera chiamata 'l'arnese di Blonsky', omaggio alla vita e al lavoro di George e Charlotte Blonsky, premiati nel 1999. Per cosa­? Un congegno per aiutare le donne a partorire che prevede di legare la partoriente su un tavolo circolare, che viene fatto poi ruotare, probabilmente per sfruttare la forza centrifuga...