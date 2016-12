20:18

- Una nuotata per tutte le persone sovrappeso. Lui che obeso era. Eugenio Lorenzano, per gli amici Gegè, ha sfidato se stesso e il mare a suon di bracciate. In tredici mesi ha perso settanta chili, raccontando giorno per giorno sul suo profilo facebook le sue avventure. L' ultima impresa riguarda la ”traversata” da Marina di Meta a Sorrento.