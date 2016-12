Sesso alla "Casa Bianca" russa

13:36 - Alcuni siti internet li hanno già ribattezzati "Gli amanti della Casa Bianca". Sono una coppia ripresa mentre fa sesso di notte in un ufficio della sede del governo russo (Bieli Dom, ossia Casa Bianca). Il cameraman amatoriale si accorge che una finestra dell'enorme palazzo moscovita è illuminata e punta l'obiettivo scoprendo l'uomo e la donna svestiti in atteggiamenti intimi. Il video è diventato virale nella blogsfera russa e conta già 70mila utenti. Adesso si è scatenata la caccia ai nomi degli amanti, partendo dall'ubicazione dell'ufficio teatro della scena osé. Nei corridoi e nella mensa dell'edificio non si parla d'altro.