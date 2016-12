Prove di romanticismo finite male: "Romeo" fa un buco nell'acqua con la sua "Giulietta"

08:53 - Nel video un giovane ragazzo messicano fa il romantico con la sua fidanzata, ma qualcosa non va. Così mentre trasporta la sua "Giulietta" in braccio per non farla bagnare (dato l'allagamento), "Romeo" casca in una buca per strada. La scena è stata filmata da un gruppo di clienti di un negozio, che non ha potuto fare a meno di sbellicarsi dalle risate. Per i due giovani soltanto qualche livido e lo spavento iniziale.